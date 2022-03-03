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Сегодня, 00:25

«Саутгемптон» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Саутгемптон» вышел в 1/4 финала Кубка Англии
Евгений Козинов
Корреспондент

«Саутгмптон» обыграл «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри».

На 31-й минуте французский защитник Ромен Перро вывел хозяев вперед. После перерыва Микаил Антонио сравнял счет, но через несколько минут Джеймс Уорд-Проуз вернул «святым» преимсущество. В самой концовке 20-летний Армандо Броя установил окончательный счет.

Соперник «Саутгемптона» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.

Англия. Кубок. 1/8 финала
02 мар, 22:30. St Mary's Stadium (Саутгемптон)
Саутгемптон
3:1
Вест Хэм Юнайтед
Голы
Перро, 31 (1:0), Антонио, 60 (1:1), Уорд-Проуз, 69 (2:1), Бройя, 90+5 (3:1)
Саутгемптон
Кабальеро Уокер-Питерс (Ливраменто, 58) Стивенс Перро Валери Уорд-Проуз Смоллбоун (Редмонд, 81) Диалло (Ромеу, 90) Лонг (Армстронг, 46) Армстронг Дженепо (Бройя, 46)
Вест Хэм Юнайтед
Ареола Зума Доусон Диоп Джонсон Пабло Форнальс (Влашич, 76) Лансини Соучек (Бенрама, 54) Райс Антонио Боуэн
Предупреждения
Перро 85’, Диалло 88’  -  Доусон 68’
Судьи
Марринер (Англия)

0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 27 21 3 3 64-17 66
2
 Ливерпуль 26 18 6 2 70-20 60
3
 Челси 25 14 8 3 49-18 50
4
 МЮ 27 13 8 6 44-34 47
5
 Арсенал 24 14 3 7 38-27 45
6
 Вест Хэм 27 13 6 8 46-34 45
7
 Тоттенхэм 25 13 3 9 35-32 42
8
 Вулверхэмптон 26 12 4 10 24-21 40
9
 Саутгемптон 26 8 11 7 34-37 35
10
 Брайтон 26 7 12 7 25-30 33
11
 Астон Вилла 25 9 3 13 33-37 30
12
 Лестер 24 8 6 10 39-43 30
13
 Кр. Пэлас 27 6 12 9 37-38 30
14
 Ньюкасл 25 5 10 10 28-45 25
15
 Брентфорд 27 6 6 15 27-44 24
16
 Лидс 26 5 8 13 29-60 23
17
 Эвертон 24 6 4 14 28-41 22
18
 Бернли 25 3 12 10 22-32 21
19
 Уотфорд 26 5 4 17 25-47 19
20
 Норвич 26 4 5 17 15-55 17
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33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.02 23:00
Саутгемптон – Норвич
 2 : 0
26.02 15:30
Лидс – Тоттенхэм
 0 : 4
26.02 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 0 : 2
26.02 18:00
Кр. Пэлас – Бернли
 1 : 1
26.02 18:00
МЮ – Уотфорд
 0 : 0
26.02 18:30
Брайтон – Астон Вилла
 0 : 2
26.02 20:30
Эвертон – Ман. Сити
 0 : 1
27.02 17:00
Вест Хэм – Вулверхэмптон
 1 : 0
16.03 23:15
Арсенал – Ливерпуль
 - : -
31.05 00:00
Челси – Лестер
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 12
Садио Мане

Садио Мане

Ливерпуль

 11
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 8
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 6
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 22 1 3
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 13 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 14 1 5
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