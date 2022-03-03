«Саутгемптон» вышел в 1/4 финала Кубка Англии

«Саутгмптон» обыграл «Вест Хэм» в 1/8 финала Кубка Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Сент-Мэри».

На 31-й минуте французский защитник Ромен Перро вывел хозяев вперед. После перерыва Микаил Антонио сравнял счет, но через несколько минут Джеймс Уорд-Проуз вернул «святым» преимсущество. В самой концовке 20-летний Армандо Броя установил окончательный счет.

Соперник «Саутгемптона» по четвертьфиналу определится по итогам жеребьевки.