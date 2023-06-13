Mirror: «Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара

«Манчестер Юнайтед» будет продан банкиру из Катара Джассиму бин Хамаду Аль Тани, сообщает Mirror.

Заявка катарского инвестора на покупку клуба перебила предложение от Джима Рэтклиффа.

По информации источника, стороны уже договорись, о сделке должно быть объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2022/23 «Манчестер Юнайтед» занял третье место в турнирной таблице АПЛ.

«Красные дьяволы» обеспечили себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне.