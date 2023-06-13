Treble: Грилишу предложили инвалидное кресло на праздновании требла «Манчестер Сити» из-за его нетрезвого состояния

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш во время парада в честь требла клуба был замечен в сильном алкогольном опьянении, сообщает Treble.

По данным источника, футболисту предложили инвалидное кресло, пока его носил одноклубник Кайл Уокер.

Свое состояние Грилиш объяснил усталостью и отсутствием сна.

В минувшем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей, отметившись 5 голами и 7 ассистами.