В матче 20-го тура чемпионата Англии лидер турнира «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона». Стал известен состав «красных» на эту встречу.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино.