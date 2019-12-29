«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: стартовый состав хозяев
18:37
В матче 20-го тура чемпионата Англии лидер турнира «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона». Стал известен состав «красных» на эту встречу.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино.
? Today's #LIVWOL team news... https://t.co/hVyFySi1dg— Liverpool FC (@LFC) December 29, 2019
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