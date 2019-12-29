Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: стартовый состав хозяев

18:37
Теги:

В матче 20-го тура чемпионата Англии лидер турнира «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Вулверхэмптона». Стал известен состав «красных» на эту встречу.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнолд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Вайналдум, Лаллана, Мане, Салах, Фирмино.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир