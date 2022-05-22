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Сегодня, 19:55

«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и занял второе место в чемпионате Англии

«Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии сезона-2021/22
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«Ливерпуль» в матче заключительного 38-го тура на своем поле победил «Вулверхэмптон» (2:1) и занял второе место в чемпионате Англии сезона-2021/22.
Фото Reuters

«Ливерпуль» в матче заключительного 38-го тура на своем поле победил «Вулверхэмптон» (3:1) и занял второе место в чемпионате Англии сезона-2021/22.

Победный гол на 84-й минуте забил Мохамед Салах. Также отличились Садио Мане и Эндрю Робертсон. У гостей мяч на счету Педру Нету.

Команда Юргена Клоппа набрала 92 очка, отстав на одно очко от «Манчестер Сити», который в заключительном туре победил «Астон Виллу» (3:2) и стал чемпионом.

Напомним, что «Ливерпулю» 28 мая предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

«Вулверхэмптон» занял десятое место.

В других встречах тура «Ньюкасл» победил «Бернли» (2:1), «Брайтон обыграл «Вест Хэм» (3:1), а «Лидс» взял верх над «Брентфордом» (2:1).

Подробно с итоговой таблицей чемпионата Англии сезона-2021/22 можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:1
Вулверхэмптон Уондерерс
Голы
Педру Нету, 3 (0:1), Мане, 24 (1:1), Салах, 84 (2:1), Робертсон, 89 (3:1)
Ливерпуль
Алиссон Конате Робертсон Матип Александр-Арнолд Тиагу Алькантара (Милнер, 46) Кейта (Роберту Фирмину, 70) Хендерсон Диас Мане Диогу Жота (Салах, 58)
Вулверхэмптон Уондерерс
Жозе Са (Радди, 46) Аит Нури Боли Коади Хонни Кастро Гомеш Рубен Невеш Жоау Моутинью Дендонкер (Тринкан, 90) Педру Нету (Хван Хи Чхан, 22) Хименес
Предупреждения
Матип 46’  - 
Судьи
Тэйлор (Англия)
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
2
2
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» и стал чемпионом Англии

«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» и вышел в Лигу чемпионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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