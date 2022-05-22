«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и занял второе место в чемпионате Англии

«Ливерпуль» в матче заключительного 38-го тура на своем поле победил «Вулверхэмптон» (3:1) и занял второе место в чемпионате Англии сезона-2021/22.

Победный гол на 84-й минуте забил Мохамед Салах. Также отличились Садио Мане и Эндрю Робертсон. У гостей мяч на счету Педру Нету.

Команда Юргена Клоппа набрала 92 очка, отстав на одно очко от «Манчестер Сити», который в заключительном туре победил «Астон Виллу» (3:2) и стал чемпионом.

Напомним, что «Ливерпулю» 28 мая предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом».

«Вулверхэмптон» занял десятое место.

В других встречах тура «Ньюкасл» победил «Бернли» (2:1), «Брайтон обыграл «Вест Хэм» (3:1), а «Лидс» взял верх над «Брентфордом» (2:1).

Подробно с итоговой таблицей чемпионата Англии сезона-2021/22 можно ознакомиться на сайте «СЭ».