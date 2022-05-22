«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» и стал чемпионом Англии

«Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 3:2.

В составе гостей голы забивали Мэтти Кэш и Коутиньо. «Горожане» вышли вперед за 5 минут. Отличились: Илкай Гюндоган (дубль) и Родри.

«Манчестер Сити» закончил чемпионат на первом месте с 93 очкам. У «Ливерпуля» — 92 очка.

«Сити» в восьмой раз стал чемпионом Англии.

«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» — 5:0. Дубли на счету Сон Хын Мина и Деяна Кулусевски. Еще один гол забил Харри Кейн.

«Шпоры» заняли четвертое место с 71 очком и вышли в Лигу чемпионов. «Норвич» на последнем месте с 22 очками.

В еще одном матче «Челси» дома обыграл «Уотфорд» — 2:1. У хозяев отличились Кай Хаверц и Росс Баркли. У гостей забил Дэн Гослинг.

«Челси» завершил сезон АПЛ на третьем месте с 74 очками. «Уотфорд» стал 19-м и вылетел в чемпионшип.