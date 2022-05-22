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Сегодня, 19:55

«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» и стал чемпионом Англии

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«Манчестер Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» и стал чемпионом Англии.
Фото Reuters

«Манчестер Сити» дома одержал волевую победу над «Астон Виллой» в матче 38-го тура чемпионата Англии — 3:2.

В составе гостей голы забивали Мэтти Кэш и Коутиньо. «Горожане» вышли вперед за 5 минут. Отличились: Илкай Гюндоган (дубль) и Родри.

«Манчестер Сити» закончил чемпионат на первом месте с 93 очкам. У «Ливерпуля» — 92 очка.

«Сити» в восьмой раз стал чемпионом Англии.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
Голы
Кэш, 37 (0:1), Коутинью, 69 (0:2), Гюндоган, 76 (1:2), Эрнандес, 78 (2:2), Гюндоган, 81 (3:2)
Манчестер Сити
Эдерсон Стоунс Ляпорт Жоау Канселу Эрнандес Де Брейне Бернарду Силва (Гюндоган, 68) Фернандинью (Зинченко, 46) Габриэл Жезус Махрез (Стерлинг, 56) Фоден
Астон Вилла
Ульсен Кэш Мингс Чемберс Динь Дуглас Луис Макгинн Коутинью (Накамба, 72) Рэмси (Ингс, 83) Буэндия (Янг, 88) Уоткинс
Предупреждения
Мингс 49’, Накамба 87’
Судьи
Оливер (Англия)

«Тоттенхэм» разгромил «Норвич» — 5:0. Дубли на счету Сон Хын Мина и Деяна Кулусевски. Еще один гол забил Харри Кейн.

«Шпоры» заняли четвертое место с 71 очком и вышли в Лигу чемпионов. «Норвич» на последнем месте с 22 очками.

В еще одном матче «Челси» дома обыграл «Уотфорд» — 2:1. У хозяев отличились Кай Хаверц и Росс Баркли. У гостей забил Дэн Гослинг.

«Челси» завершил сезон АПЛ на третьем месте с 74 очками. «Уотфорд» стал 19-м и вылетел в чемпионшип.

Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Carrow Road (Норвич)
Норвич
0:5
Тоттенхэм Хотспур
Голы
Кулушевски, 16 (0:1), Кейн, 32 (0:2), Кулушевски, 64 (0:3), Сон Хын Мин, 70 (0:4), Сон Хын Мин, 75 (0:5)
Норвич
Крул Ааронс Бирам (Циммерманн, 36) Хэнли Лунги Серенсен Яннулис Дауэлл (Спрингетт, 61) Норманн Ле Мелу (Рупп, 72) Рашица Пукки
Тоттенхэм Хотспур
Льорис Санчес Эмерсон Роял (Уинкс, 73) Дайер Сессеньон Дэвис Хейбьерг Бентанкур (Бергвайн, 73) Сон Хын Мин Кейн Кулушевски (Лукас Моура, 68)
Предупреждения
Бирам 15’, Норманн 31’, Спрингетт 74’  -  Сон Хын Мин 85’
Судьи
Кавана (Англия)
Англия. Премьер-лига. 38-й тур
22 мая, 18:00. Stamford Bridge (Лондон)
Челси
2:1
Уотфорд
Голы
Хаверц, 11 (1:0), Гослинг, 87 (1:1), Баркли, 90 (2:1)
Челси
Менди Рюдигер (Баркли, 66) Тиагу Силва Джеймс Аспиликуэта Канте Сауль Маунт (Чилуэлл, 90) Зиеш Кенеди (Сарр, 59) Хаверц
Уотфорд
Бахманн Камара (Масина, 78) Кико Фемения Самир Кабаселе Клеверли Сема Сиссоко Кайембе (Гослинг, 82) Кинг (Кучо Эрнандес, 72) Жоау Педру
Судьи
Дин (Англия)
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Сити
ФК Норвич
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Уотфорд
ФК Челси
14
19
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» и занял второе место в чемпионате Англии
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 29 6 3 99-26 93
2
 Ливерпуль 38 28 8 2 94-26 92
3
 Челси 38 21 11 6 76-33 74
4
 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
5
 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
6
 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
7
 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
10
 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
11
 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
12
 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
15
 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
16
 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
17
 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
18
 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
20
 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 22:00
Брентфорд – Арсенал
 2 : 0
14.08 14:30
МЮ – Лидс
 5 : 1
14.08 17:00
Бернли – Брайтон
 1 : 2
14.08 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 1 : 0
14.08 17:00
Уотфорд – Астон Вилла
 3 : 2
14.08 17:00
Челси – Кр. Пэлас
 3 : 0
14.08 17:00
Эвертон – Саутгемптон
 3 : 1
14.08 19:30
Норвич – Ливерпуль
 0 : 3
15.08 16:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 2 : 4
15.08 18:30
Тоттенхэм – Ман. Сити
 1 : 0
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 23
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 23
Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Манчестер Юнайтед

 18
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 8
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 29 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 27 1 9
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 20 1 7
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