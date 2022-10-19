Первый гол Нуньеса на «Энфилде» принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 12-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес. Этот мяч стал для уругвайца первым на домашнем стадионе «Ливерпуля», «Энфилде».

На 45-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не забил пенальти.

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.

В параллельном матче «Саутгемптон» выиграл у «Борнмута» — 1:0. Единственный мяч на 9-й минуте встречи забил форвард «святых» Че Адамс.

«Саутгемптон» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с 11 очками", «Борнмут» идет на 11-й строчке с 13 очками в 11 играх.