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Сегодня, 23:24

Первый гол Нуньеса на «Энфилде» принес «Ливерпулю» победу над «Вест Хэмом»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарвин Нуньес (в центре).
Фото Reuters

«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче 12-го тура АПЛ — 1:0.

Единственный гол на 22-й минуте забил форвард мерсисайдцев Дарвин Нуньес. Этот мяч стал для уругвайца первым на домашнем стадионе «Ливерпуля», «Энфилде».

На 45-й минуте полузащитник «Вест Хэма» Джаррод Боуэн не забил пенальти.

«Ливерпуль» поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 16 очками в 10 матчах, «Вест Хэм» идет на 13-й строчке с 11 очками в 11 играх.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
1:0
Вест Хэм Юнайтед

В параллельном матче «Саутгемптон» выиграл у «Борнмута» — 1:0. Единственный мяч на 9-й минуте встречи забил форвард «святых» Че Адамс.

«Саутгемптон» идет на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ с 11 очками", «Борнмут» идет на 11-й строчке с 13 очками в 11 играх.

Англия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 21:30. Vitality Stadium (Борнмут)
Борнмут
0:1
Саутгемптон

Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 10 9 0 1 24-10 27
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 33-10 23
3
 Тоттенхэм 10 7 2 1 22-10 23
4
 Челси 10 6 2 2 15-10 20
5
 Ньюкасл 11 4 6 1 18-9 18
6
 МЮ 9 5 1 3 13-15 16
7
 Ливерпуль 10 4 4 2 22-12 16
8
 Брайтон 10 4 3 3 14-11 15
9
 Брентфорд 11 3 5 3 18-17 14
10
 Кр. Пэлас 10 3 4 3 12-13 13
11
 Борнмут 11 3 4 4 10-23 13
12
 Фулхэм 10 3 3 4 16-20 12
13
 Вест Хэм 11 3 2 6 9-12 11
14
 Саутгемптон 11 3 2 6 10-18 11
15
 Эвертон 11 2 4 5 8-12 10
16
 Лидс 9 2 3 4 11-13 9
17
 Астон Вилла 10 2 3 5 7-13 9
18
 Вулверхэмптон 11 2 3 6 5-14 9
19
 Нот. Форест 11 1 3 7 7-23 6
20
 Лестер 10 1 2 7 15-24 5
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 21:30
Брайтон – Нот. Форест
 0 : 0
18.10 22:15
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 2 : 1
19.10 21:30
Арсенал – Ман. Сити
 - : -
19.10 21:30
Борнмут – Саутгемптон
 0 : 1
19.10 21:30
Брентфорд – Челси
 0 : 0
19.10 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 0
19.10 21:30
Ливерпуль – Вест Хэм
 1 : 0
19.10 22:15
МЮ – Тоттенхэм
 - : -
20.10 21:30
Фулхэм – Астон Вилла
 - : -
20.10 22:15
Лестер – Лидс
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 15
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 9
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 8
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Бернарду Силва

Бернарду Силва

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 4
И К Ж
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 8 1 1
Натаниэл Чалоба

Натаниэл Чалоба

Фулхэм

 3 1 0
Дарвин Нуньес

Дарвин Нуньес

Ливерпуль

 7 1 0
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