«Челси» сыграл вничью с «Брентфордом», «Ньюкасл» победил «Эвертон» в АПЛ

«Челси» на выезде сыграл вничью с «Брентфордом» в матче 12-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Синие» набрали 20 очков и сохранили четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии. «Пчелы» с 14 очками занимают девятую строчку.

В другом матче 10-го тура «Ньюкасл» дома победил «Эвертон» благодаря голу Мигеля Альмирона — 1:0.

«Сороки» набрали 18 очков и поднялись на пятое место в АПЛ. «Ириски» находятся на 15-й строчке (10 очков).