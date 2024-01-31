«Ливерпуль» рассматривает кандидатуру Зидана на пост главного тренера команды

«Ливерпуль» заинтересован в назначении француза Зинедина Зидана на пост главного тренера команды, сообщает TodoFichajes.

Как отмечает источник, руководство английского клуба провело переговоры с окружением 51-летнего специалиста, чтобы узнать о его интересе к работе в АПЛ. «Ливерпуль» готов позволить Зидану пригласить в команду любого игрока.

На данный момент красных возглавляет Юрген Клопп. Однако 26 января 56-летний немец объявил, что покинет клуб после завершения сезона-2023/24.

Ранее сообщалось, что Зидан хочет получить работу в сборной Франции и готов ждать, пока в национальной команде не освободится пост главного тренера. Последним местом работы французского специалиста был «Реал», который он покинул летом 2021 года.