Артета — об игре Жезуса в матче против «Ноттингема»: «Он был великолепен»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре форварда команды Габриэла Жезуса в матче 22-го тура АПЛ против «Ноттингема» (2:1).

В этой встрече 26-летний бразилец забил гол и сделал результативную передачу.

«Сегодня мы создали много моментов, но не реализовали их. Нам очень нужен Жезус в своей лучшей форме. У него немного жидкости в колене, но он подгонял физиотерапевта, говоря, что хочет выйти на поле. Когда у футболиста такой менталитет, это обязательно приведет к хорошему результату. Он был великолепен в этом матче», — цитирует Артету The Guardian.

Всего в текущем сезоне Жезус провел 17 матчей в чемпионате Англии, отметившись 4 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

«Арсенал» с 46 очками в 22 матчах вышел на второе место в АПЛ, опередив «Манчестер Сити», у которого 43 очка в 20 играх.