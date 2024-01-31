«Ливерпуль»: расписание матчей в феврале

«Ливерпуль» проведет в феврале 2024 года пять матчей во всех турнирах. Три из них пройдут в рамках АПЛ, один — в финале Кубка английской лиги, еще один — в 1/8 Кубка страны, где соперником станет победитель пары «Уотфорд» — «Саутгемптон»

«Ливерпуль» — единоличный лидер чемпионата Англии. У мерсисайдцев по-прежнему лишь одно поражение в турнире, которое пришлось на матч с «Тоттенхэмом» (1:2) в далеком сентябре. Сейчас в АПЛ у красных серия из трех побед.

Расписание матчей «Ливерпуля» в феврале

4 февраля. Премьер-лига. «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало — 19:30

10 февраля. Премьер-лига. «Ливерпуль» — «Бернли». Начало — 18:00

17 февраля. Премьер-лига. «Брентфорд» — «Ливерпуль». Начало — 15:30

25 февраля. Кубок лиги, финал. «Челси» — «Ливерпуль». Начало — 19:30

28 февраля. Кубок Англии. «Ливерпуль» — «Уотфорд"/"Саутгемптон». Начало — 22:45

Время начала матчей — московское.

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