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31 января, 08:00

«Арсенал»: расписание матчей в феврале

«Арсенал» проведет 5 матчей в феврале 2024 года
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Игроки «Арсенала».
Фото Reuters

«Арсенал» проведет в феврале 2024 года пять матчей во всех турнирах. Четыре из них пройдут в рамках чемпионата Англии, еще одна — в плей-офф Лиги чемпионов.

В АПЛ «Арсенал» с 46 очками в 22 матчах занимает второе место в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити», у которого 43 очка в 20 играх.

В Лиге чемпионов «канониры» заняли первое место в группе D. Соперником английского клуба в 1/8 финала турнира станет «Порту».

Расписание матчей «Арсенала» в феврале

  • 4 февраля. Премьер-лига. «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало — 19:30
  • 11 февраля. Премьер-лига. «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало — 17:00
  • 17 февраля. Премьер-лига. «Бернли» — «Арсенал». Начало — 18:00
  • 21 февраля. Лига чемпионов. «Порту» — «Арсенал». Начало — 23:00
  • 24 февраля. Премьер-лига. «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало — 23:00

Время начала матчей — московское.

«Арсенал»: актуальный состав команды, календарь игр, статистика, последние матчи и новости

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ФК Арсенал (Лондон)
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«Ливерпуль»: расписание матчей в феврале

«Манчестер Юнайтед»: расписание матчей в феврале
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 23 15 6 2 52-22 51
2
 Арсенал 23 15 4 4 47-22 49
3
 Ман. Сити 21 14 4 3 51-24 46
4
 Астон Вилла 23 14 4 5 49-30 46
5
 Тоттенхэм 23 13 5 5 49-35 44
6
 МЮ 23 12 2 9 31-32 38
7
 Вест Хэм 23 10 6 7 36-36 36
8
 Брайтон 23 9 8 6 42-38 35
9
 Ньюкасл 23 10 3 10 48-37 33
10
 Вулверхэмптон 23 9 5 9 37-37 32
11
 Челси 23 9 4 10 38-39 31
12
 Борнмут 22 7 6 9 30-41 27
13
 Фулхэм 23 7 5 11 30-38 26
14
 Кр. Пэлас 23 6 6 11 26-40 24
15
 Брентфорд 21 6 4 11 31-36 22
16
 Нот. Форест 23 5 6 12 28-41 21
17
 Лутон Таун 22 5 5 12 32-42 20
18
 Эвертон 23 8 5 10 26-30 19
19
 Бернли 23 3 4 16 24-47 13
20
 Шеффилд Юн. 23 2 4 17 19-59 10
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38 тур
3.02 15:30
Эвертон – Тоттенхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 4 : 1
3.02 18:00
Бернли – Фулхэм
 2 : 2
3.02 18:00
Ньюкасл – Лутон Таун
 4 : 4
3.02 20:30
Шеффилд Юн. – Астон Вилла
 0 : 5
4.02 17:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
4.02 17:00
Челси – Вулверхэмптон
 2 : 4
4.02 17:00
МЮ – Вест Хэм
 3 : 0
4.02 19:30
Арсенал – Ливерпуль
 3 : 1
5.02 23:00
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 14
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 13
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 9
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 8
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 15 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 18 1 7
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 19 1 7
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