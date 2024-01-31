«Арсенал»: расписание матчей в феврале

«Арсенал» проведет в феврале 2024 года пять матчей во всех турнирах. Четыре из них пройдут в рамках чемпионата Англии, еще одна — в плей-офф Лиги чемпионов.

В АПЛ «Арсенал» с 46 очками в 22 матчах занимает второе место в чемпионате Англии, опережая «Манчестер Сити», у которого 43 очка в 20 играх.

В Лиге чемпионов «канониры» заняли первое место в группе D. Соперником английского клуба в 1/8 финала турнира станет «Порту».

Расписание матчей «Арсенала» в феврале

4 февраля. Премьер-лига. «Арсенал» — «Ливерпуль». Начало — 19:30

11 февраля. Премьер-лига. «Вест Хэм Юнайтед» — «Арсенал». Начало — 17:00

17 февраля. Премьер-лига. «Бернли» — «Арсенал». Начало — 18:00

21 февраля. Лига чемпионов. «Порту» — «Арсенал». Начало — 23:00

24 февраля. Премьер-лига. «Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало — 23:00

Время начала матчей — московское.

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