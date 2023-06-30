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Сегодня, 21:30

«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем Адрианом до 2024 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем Адрианом Кастильо, сообщает пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Адриан ни разу не сыграл в двух последних сезонах АПЛ.

«Раз красный, значит, всегда красный. Я так горд и счастлив быть частью вас еще один год», — написал Кастильо.

Последний официальный матч за клуб он провел в июле 2022 года. Это была игра за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1). В общей сложности испанец 26 раз сыграл за «красных» с тех пор, как летом 2019 года перешел на правах свободного трансфера из «Вест Хэма».

Источник: ФК Ливерпуль
Футбол
ФК Ливерпуль
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 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
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 Челси 0 0 0 0 0-0 0
13
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14
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
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 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
16
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
17
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