«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем Адрианом до 2024 года
«Ливерпуль» продлил контракт с вратарем Адрианом Кастильо, сообщает пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до 2024 года. Адриан ни разу не сыграл в двух последних сезонах АПЛ.
«Раз красный, значит, всегда красный. Я так горд и счастлив быть частью вас еще один год», — написал Кастильо.
Последний официальный матч за клуб он провел в июле 2022 года. Это была игра за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» (3:1). В общей сложности испанец 26 раз сыграл за «красных» с тех пор, как летом 2019 года перешел на правах свободного трансфера из «Вест Хэма».
Источник: ФК Ливерпуль
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16
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|0
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17
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Борнмут – Вест Хэм
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Брайтон – Лутон Таун
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