«Ливерпуль» активировал отступные и заплатит «Лейпцигу» 70 миллионов евро за Собослаи

«Ливерпуль» в ближайшее время подпишет полузащитника «Лейпцига» Доминика Собослаи, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Немецкий клуб проинформирован о том, что мерсисайдцы активируют пункт об отступных за 22-летнего венгра, с которым уже согласованы условия личного контракта.

В сезоне-2022/23 Собослаи провел 46 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач. Его контракт с «Лейпцигом» рассчитан до лета 2026 года.