«Ливерпуль» представил новую тренировочную базу
14:38
«Ливерпуль» в Twitter показал, как выглядит новая тренировочная база клуба — АХА-центр.
Центр расположен в Киркби, престижном районе города. По сравнению с предыдущим местом в Мелвуде, он в четыре раза больше по площади и значительно комфортабельнее. В Мелвуде мерсисайдцы проводили тренировки в середины прошлого века.
«Начало новой эры», — подписала пост пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место с 17-ю очками.
A new era begins ?— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020
Welcome to the @AXA Training Centre... pic.twitter.com/mmu0To8IOK