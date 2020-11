«Ливерпуль» представил новую тренировочную базу

«Ливерпуль» в Twitter показал, как выглядит новая тренировочная база клуба — АХА-центр.

Центр расположен в Киркби, престижном районе города. По сравнению с предыдущим местом в Мелвуде, он в четыре раза больше по площади и значительно комфортабельнее. В Мелвуде мерсисайдцы проводили тренировки в середины прошлого века.

«Начало новой эры», — подписала пост пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне АПЛ «Ливерпуль» занимает третье место с 17-ю очками.

