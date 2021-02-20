«Ливерпуль» повторил антирекорд чемпиона Англии по серии домашних поражений
«Ливерпуль» уступил «Эвертону» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 0:2. «Красные» повторили клубный антирекорд по количеству домашних поражений подряд — 4.
До этого «Ливерпуль» уступил дома «Бернли» (0:1), «Брайтону» (0:1) и «Манчестер Сити» (1:4). До этого у чемпионов Англии было две домашних ничьи. Последний раз команда Юргена Клоппа побеждала дома 16 декабря (2:1 с «Тоттенхэмом»).
Предыдущий раз «Ливерпуль» проигрывал дома четыре раза подряд почти сто лет назад: с ноября по декабрь 1923 года.
Кроме того, «Ливерпуль» повторил антирекорд серии домашних поражений для действующего чемпиона Англии. До этого четырежды подряд проигрывал сам «Ливерпуль» — в упомянутой ранее серии ноября-декабря 1923 года. Другой антирекордсмен — «Эвертон», который проиграл дома четыре матча подряд с марта по апрель 1929 года.
Примечательно, что серия домашних поражений «Ливерпуля» стартовала сразу же после беспроигрышной домашней серии, составившей 68 игр (55 побед, 13 ничьих).
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