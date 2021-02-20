Анчелотти поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» в дерби
Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 2:0. Это первая победа «ирисок» на «Энфилде» в XXI веке — предыдущий раз им это удалось в 1999 году.
«Мы очень-очень рады. Спустя долгое время мы смогли выиграть на «Энфилде», — цитирует BBC Анчелотти. — Это отличный подарок для наших фанатов. Выступление было отличным, мы были сосредоточены, много работали и использовали шансы.
Мы набрали три очка. Дерби — это особенная игра, но нам нужно набирать три очка и дома. Дома мы играем недостаточно хорошо".
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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