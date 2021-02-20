Анчелотти поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» в дерби

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился эмоциями от победы над «Ливерпулем» в матче 25-го тура чемпионата Англии — 2:0. Это первая победа «ирисок» на «Энфилде» в XXI веке — предыдущий раз им это удалось в 1999 году.

«Мы очень-очень рады. Спустя долгое время мы смогли выиграть на «Энфилде», — цитирует BBC Анчелотти. — Это отличный подарок для наших фанатов. Выступление было отличным, мы были сосредоточены, много работали и использовали шансы.

Мы набрали три очка. Дерби — это особенная игра, но нам нужно набирать три очка и дома. Дома мы играем недостаточно хорошо".