Бывший футболист сборной Ирландии Каскарино: «Бэйл завершил карьеру два года назад»
Экс-нападающий сборной Ирландии и ряда английских клубов Тони Каскарино раскритиковал футболиста «Тоттенхэма» Гарета Бэйла и его агента.
«Мне не понравились слова его агента о том, что Гарет готов завершить карьеру. Представьте, что вы одноклубник Бэйла, находитесь с ним в одной раздевалке и думаете «Так, значит, ты здесь доигрываешь?», — приводит слова Каскарино Talk Sports. — Судя по тому, как Гарет играет, он завершил карьеру еще два года назад».
«Тоттенхэм» арендовал Бэйла у «Реала» перед началом нынешнего сезона. 31-летний вингер сыграл 17 матчей, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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