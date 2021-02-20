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Бывший футболист сборной Ирландии Каскарино: «Бэйл завершил карьеру два года назад»

20 февраля 2021, 23:40
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Экс-нападающий сборной Ирландии и ряда английских клубов Тони Каскарино раскритиковал футболиста «Тоттенхэма» Гарета Бэйла и его агента.

«Мне не понравились слова его агента о том, что Гарет готов завершить карьеру. Представьте, что вы одноклубник Бэйла, находитесь с ним в одной раздевалке и думаете «Так, значит, ты здесь доигрываешь?», — приводит слова Каскарино Talk Sports. — Судя по тому, как Гарет играет, он завершил карьеру еще два года назад».

«Тоттенхэм» арендовал Бэйла у «Реала» перед началом нынешнего сезона. 31-летний вингер сыграл 17 матчей, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.

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