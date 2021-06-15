Скотт Паркер может возглавить «Борнмут»
16:40
Тренер Скотт Паркер может сменить место работы этим летом. В «Фулхэме» ожидают, что 40-летний англичанин покинет клуб в ближайшие дни, сообщает Daily Mail.
В тренере заинтересован «Борнмут». Паркер — основной кандидат на работу во главе «вишен».
Лондонский клуб по итогам сезона вылетел из АПЛ, заняв 18-е место.
«Борнмут» занял 6-е место в чемпионшипе, но в плей-офф уступил «Брентфорду» по сумме двух матчей. С командой работал тренер Джонатан Вудгейт.
Читайте также
«Вы для меня дно. И не мужик». Бузова разрыдалась на «Матч ТВ»: поругалась с Губерниевым и обратилась к сборной России
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю