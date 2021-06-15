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Скотт Паркер может возглавить «Борнмут»

16:40
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Тренер Скотт Паркер может сменить место работы этим летом. В «Фулхэме» ожидают, что 40-летний англичанин покинет клуб в ближайшие дни, сообщает Daily Mail.

В тренере заинтересован «Борнмут». Паркер — основной кандидат на работу во главе «вишен».

Лондонский клуб по итогам сезона вылетел из АПЛ, заняв 18-е место.

«Борнмут» занял 6-е место в чемпионшипе, но в плей-офф уступил «Брентфорду» по сумме двух матчей. С командой работал тренер Джонатан Вудгейт.

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