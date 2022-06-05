«Ливерпуль» отказался от подписания полузащитника «Барселоны» Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави не перейдет летом в «Ливерпуль».

Как сообщает Diario Sport, английский клуб не будет покупать 17-летнего футболиста, так как знает, что он хочет остаться в «Барсе».

Ранее Sport.es информировал, что каталонский клуб предложил новый контракт полузащитнику. Соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач. Текущий контракт Гави с клубом истекает летом 2023 года.