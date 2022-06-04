«Барселона» предложила новый контракт 17-летнему Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави получил от клуба предложений о продлении договора, сообщает Sport.es.

Последняя встреча агента футболиста и спортивного директора «Барсы» Матеу Алемани прошла хорошо. Стороны убеждены, что новый контракт 17-летнего полузащитника с испанским клубом будет рассчитан до 2027 года.

Гави выступает за основную команду «Барселоны» с 2021 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 33 матчах испанской примеры, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Текущее соглашение Гави с каталонским клубом истекает летом 2023 года.