Салиба: «Я не провел ни одного матча за «Арсенал» и хочу получить шанс играть за этот большой клуб»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба планирует остаться в клубе до конца контракта.

«Я принадлежу «Арсеналу», и у меня еще есть два года. Буду участвовать в предсезонке команды. Я не провел ни одного матча за «Арсенал» и хочу показать им, из чего я сделан, и получить шанс играть для болельщиков и за этот большой клуб. Все зависит только от меня. В любом случае, уходить из «Арсенала» таким образом было бы обидно», — приводит слова Салибы Telefoot.

Ранее сообщалось, что руководство лондоского клуба хочет сохранить в команде футболиста и продлить с ним контракт. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

21-летний защитник находится в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе». В сезоне-2021/22 он провел 36 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.