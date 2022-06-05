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Салиба: «Я не провел ни одного матча за «Арсенал» и хочу получить шанс играть за этот большой клуб»

Защитник «Арсенала» Салиба заявил, что планирует остаться в клубе до конца контракта
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба планирует остаться в клубе до конца контракта.

«Я принадлежу «Арсеналу», и у меня еще есть два года. Буду участвовать в предсезонке команды. Я не провел ни одного матча за «Арсенал» и хочу показать им, из чего я сделан, и получить шанс играть для болельщиков и за этот большой клуб. Все зависит только от меня. В любом случае, уходить из «Арсенала» таким образом было бы обидно», — приводит слова Салибы Telefoot.

Ранее сообщалось, что руководство лондоского клуба хочет сохранить в команде футболиста и продлить с ним контракт. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

21-летний защитник находится в «Арсенале» с лета 2019 года. За это время он играл в аренде в «Сент-Этьене», «Ницце» и «Марселе». В сезоне-2021/22 он провел 36 матчей в лиге 1, не отметившись результативными действиями.

Источник: https://twitter.com/telefoot_TF1/status/1533382075612647424?s=20&t=86DBvC39-ZbAAxWj0XKWsQ
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 Челси 38 21 11 6 76-33 74
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 Тоттенхэм 38 22 5 11 69-40 71
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 Арсенал 38 22 3 13 61-48 69
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 МЮ 38 16 10 12 57-57 58
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 Вест Хэм 38 16 8 14 60-51 56
8
 Лестер 38 14 10 14 62-59 52
9
 Брайтон 38 12 15 11 42-44 51
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 Вулверхэмптон 38 15 6 17 38-43 51
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 Ньюкасл 38 13 10 15 44-62 49
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 Кр. Пэлас 38 11 15 12 50-46 48
13
 Брентфорд 38 13 7 18 48-56 46
14
 Астон Вилла 38 13 6 19 52-54 45
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 Саутгемптон 38 9 13 16 43-67 40
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 Эвертон 38 11 6 21 43-66 39
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 Лидс 38 9 11 18 42-79 38
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 Бернли 38 7 14 17 34-53 35
19
 Уотфорд 38 6 5 27 34-77 23
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 Норвич 38 5 7 26 23-84 22
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22.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 5 : 1
22.05 18:00
Бернли – Ньюкасл
 1 : 2
22.05 18:00
Брайтон – Вест Хэм
 3 : 1
22.05 18:00
Брентфорд – Лидс
 1 : 2
22.05 18:00
Кр. Пэлас – МЮ
 1 : 0
22.05 18:00
Лестер – Саутгемптон
 4 : 1
22.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 3 : 1
22.05 18:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 3 : 2
22.05 18:00
Норвич – Тоттенхэм
 0 : 5
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Челси – Уотфорд
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

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Криштиану Роналду

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Манчестер Юнайтед

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Лестер

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Эзри Конса

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