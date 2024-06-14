Мостовой: «Некоторым экспертам говорю — «У меня голов больше, чем у тебя волос на голове!»

Один из лучших футболистов в истории России Александр Мостовой в авторской рубрике «Царь говорит» заявил, что на Евро-2024 будет персонально болеть за полузащитника сборной Грузии Хвичу Кварацхелию.

«Из шести команд — Шотландия, Венгрия, Албания, Словения, Словакия, Грузия — хоть одна да «выстрелит». Албанию я не видел вообще, не представляю ее силу. Но вот Грузия — почему бы нет? Буду болеть за нее, за Хвичу. Кварацхелия для меня вообще особенный персонаж. Только увидел его в «Локомотиве» — сразу сказал своему грузинскому другу: «Этот парень далеко пойдет! Он в штрафной играет точно как я. Идет в обводку, никого не боится. Будто у меня уроки брал!» Люди часто вспоминают мой гол «Металлисту» в 1990-м. Его признали лучшим мячом сезона, я накрутил человек шесть в штрафной.

Так вот, Хвича способен делать то же самое! У меня, правда, таких голов было пять-шесть. В том числе — мадридскому «Реалу». Да и «Барселоне», кажется, тоже забивал похожий. Вообще у меня под 200 мячей. Некоторым экспертам говорю — «У меня голов больше, чем у тебя волос на голове!» Да и каких голов — не в пустые ворота закатывал! Так что Хвиче есть к чему стремиться. Пусть Кварацхелия знает — я за него болею персонально», — подчеркнул Мостовой.