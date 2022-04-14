«Ливерпуль» обратился в АПЛ с официальной просьбой перенести матч с «Ньюкаслом»

«Ливерпуль» обратился в Английскую Премьер-лигу (АПЛ) с официальной просьбой перенести предстоящий матч с «Ньюкаслом», сообщает The Athletic.

Игра 35-го тура АПЛ между командами запланирована на 30 апреля и будет проходить между двумя матчами «Ливерпуля» против «Вильярреала» в полуфинале Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа примет команду Унаи Эмери в среду, 27 апреля, а ответная игра пройдет 3 мая.

В пятницу Клопп заявил, что такое расписание несправедливо по отношению к «Ливерпулю», который продолжает бороться за три титула.