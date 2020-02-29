«Ливерпуль» не забил в АПЛ впервые за 37 игр

«Ливерпуль» разгромно проиграл «Уотфорду» в матче 28-го тура чемпионата Англии — 0:3. Команда Юргена Клоппа не смогла забить в игре премьер-лиги впервые за 37 игр. Предыдущий раз «красные» ушли с поля без голов почти год назад — 3 марта 2019 года. Тогда «Ливерпуль» сыграл вничью с «Эвертоном» в мерсисайдском дерби — 0:0.

Кроме того, «Ливерпуль» прервал серии из 44 матчей без поражений и 18 побед подряд и впервые уступил в этом сезоне в АПЛ.