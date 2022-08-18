«Ливерпуль» не будет продавать Наби Кейта

Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта вряд ли покинет команду в это трансферное окно, сообщает Goal.

По информации источника, английский клуб провел переговоры с агентом 27-летнего гвинейца в начале этого месяца, и у них выстроились хорошие отношения. План «Ливерпуля» по-прежнему состоит в продлении контракта с игроком.

Действующий контракт Кейта рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Кейта с 2018 года играет за «Ливерпуль». В прошлом сезоне он забил 4 гола и сделал 3 голевые передачи в 40 матчах во всех турнирах.