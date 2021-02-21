«Ливерпуль» может купить защитника «Брайтона» за 40 миллионов фунтов
«Ливерпуль» готовит предложение по защитнику «Брайтона» Бену Уайту, сообщает Football Insider.
По информации источника, мерсисайдцы намерены заплатить за 23-летнего англичанина 40 миллионов фунтов. Сообщается, что в покупке футболиста заинтересованы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и его ассистент Пеп Линдерс.
В сезоне-2020/21 Уайт провел 26 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.footballinsider247.com/sources-klopp-left-purring-white-liverpool-brighton-bid/
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