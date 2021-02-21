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«Ливерпуль» может купить защитника «Брайтона» за 40 миллионов фунтов

07:58
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«Ливерпуль» готовит предложение по защитнику «Брайтона» Бену Уайту, сообщает Football Insider.

По информации источника, мерсисайдцы намерены заплатить за 23-летнего англичанина 40 миллионов фунтов. Сообщается, что в покупке футболиста заинтересованы главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп и его ассистент Пеп Линдерс.

В сезоне-2020/21 Уайт провел 26 матчей за «Брайтон» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 19,8 миллиона фунтов.

Дополнительная информация:

https://www.footballinsider247.com/sources-klopp-left-purring-white-liverpool-brighton-bid/

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