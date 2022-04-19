«МЮ» и «Ливерпуль» наденут траурные повязки и минутой аплодисментов почтят память умершего сына Роналду

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» выступят с траурными повязками в матче 30-го тура чемпионата Англии. Помимо этого, на седьмой минуте встречи болельщики и футболисты аплодисментами почтят память умершего сына нападающего Криштиану Роналду.

Сам португалец не примет участия в матче.

Вчера, 18 апреля, Роналду в социальных сетях сообщил о смерти сына при рождении. В октябре 2021 года футболист и его жена Джорджина Родригес объявили, что ждут двойню. У пары должны были появиться на свет мальчик и девочка.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» состоится 19 апреля. Начало — в 22.00 мск.