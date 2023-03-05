«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: Гакпо открыл счет за 3 минуты до конца первого тайма

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо открыл счет в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» — 1:0.

Нидерландец отличился на 43-й минуте с передачи Эндрю Робертсона. Форвард вошел в чужую штрафную с левого фланга, сместился в центр и пробил в дальний от себя угол ворот Давида де Хеа.

Гакпо забил третий гол за «Ливерпуль», при этом его удар стал первым в створ для мерсисайдцев в игре с «МЮ».