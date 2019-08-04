"Ливерпуль" – "Манчестер Сити": фрибеты до 10 000 рублей от БК "Лига Ставок" новым игрокам

В воскресенье, 4 августа, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" сыграют за Суперкубок Англии. Встреча пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Рассказываем, в какой исход матча верят букмекеры.

Во встрече лучших английских клубов прошлого сезона предпочтение отдается "Манчестер Сити". Коэффициент на победу команды Хосепа Гвардьолы у БК "Лига Ставок" – 1,95, то есть со ставки в тысячу рублей можно заработать 1 950 рублей. Для сравнения коэффициенты на победу "Ливерпуля" – 3,80, на ничью – 3,60. Букмекеры полагают, что матч будет результативным. Коэффициент на "Тотал" больше 2,5 – 1,75, на "Тотал" меньше 2,5 – 2,05.

Еще увлекательнее просмотр матчей будет с акцией "Победная серия" от БК "Лига Ставок" – букмекерская компания увеличила фрибеты новым гостям.

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