«Ливерпуль» лидирует в топ-10 лиг Европы по волевым очкам в этом сезоне

«Ливерпуль» дома обыграл «Брайтон» в матче 30-го тура АПЛ — 2:1.

Команда Юргена Клоппа набрала 26 очков в этом сезоне, уступая в счете. Мерсисайдцы лидируют в топ-10 лигах по этому показателю, сообщает Opta.

В первой пятерке также идут «Аугсбург» (23), «Тоттенхэм», «Жирона» (по 22) и «Манчестер Сити» (21).

«Ливерпуль» также установил клубный рекорд по волевым очкам и победам за сезон АПЛ — 7.