Клопп: «Это была лучшая игра «Ливерпуля» против «Брайтона» Де Дзерби»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в 30-м туре АПЛ.

«Было бы хорошо не уступать в счете. Как по мне, так лучше выигрывать с разницей в 4-5 мячей. Но это наша лучшая игра против «Брайтона» Де Дзерби.

Здорово, что у нас получилось сыграть с умом, защищаться с умом. Сегодня мы были спокойны. Уровень «Брайтона» невероятен. Это показывает насколько хороши были мы», — сказал Клопп после игры.

«Ливерпуль» набрал 67 очков и сместил «Арсенал» в первой строчки в таблице АПЛ. «Брайтон» с 42 очками — на 9-м месте.