«Ливерпуль» хочет нанять экс-спортивного директора «Лейпцига» Эберля
«Ливерпуль» хочет пригласить немца Макса Эберля на пост спортивного директора, сообщает Bild.
По данным источника, «Бавария» также ведет переговоры с 50-летним менеджером.
В конце сентября 2023 года «Лейпциг» объявил об увольнении Эберля в связи с тем, что он «не проявил должной приверженности клубу».
С июня нынешнего года пост спортивного директора в «Ливерпуле» занимает Йорг Шмадтке. Срок его контракта с клубом не разглашается.
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|
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|2
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|20
|
2
|Арсенал
|8
|6
|2
|0
|16-6
|20
|
3
|Ман. Сити
|8
|6
|0
|2
|17-6
|18
|
4
|Ливерпуль
|8
|5
|2
|1
|18-9
|17
|
5
|Астон Вилла
|8
|5
|1
|2
|19-12
|16
|
6
|Брайтон
|8
|5
|1
|2
|21-16
|16
|
7
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|4
|2
|2
|15-12
|14
|
8
|Ньюкасл
|8
|4
|1
|3
|20-9
|13
|
9
|Кр. Пэлас
|8
|3
|3
|2
|7-7
|12
|
10
|МЮ
|8
|4
|0
|4
|9-12
|12
|
11
|Челси
|8
|3
|2
|3
|11-7
|11
|
12
|Фулхэм
|8
|3
|2
|3
|8-13
|11
|
13
|Нот. Форест
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Вулверхэмптон
|8
|2
|2
|4
|9-14
|8
|
15
|Брентфорд
|8
|1
|4
|3
|11-12
|7
|
16
|Эвертон
|8
|2
|1
|5
|9-12
|7
|
17
|Лутон Таун
|8
|1
|1
|6
|6-15
|4
|
18
|Бернли
|8
|1
|1
|6
|7-20
|4
|
19
|Борнмут
|8
|0
|3
|5
|5-18
|3
|
20
|Шеффилд Юн.
|8
|0
|1
|7
|6-22
|1
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
|21.10
|14:30
|
Ливерпуль – Эвертон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Борнмут – Вулверхэмптон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Брентфорд – Бернли
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ман. Сити – Брайтон
|- : -
|21.10
|17:00
|
Ньюкасл – Кр. Пэлас
|- : -
|21.10
|17:00
|
Нот. Форест – Лутон Таун
|- : -
|21.10
|19:30
|
Челси – Арсенал
|- : -
|21.10
|22:00
|
Шеффилд Юн. – МЮ
|- : -
|22.10
|18:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|23.10
|22:00
|
Тоттенхэм – Фулхэм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|8
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|6
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|П
|
|
Джеймс Мэддисон
Тоттенхэм Хотспур
|5
|
|
Педру Нету
Вулверхэмптон
|5
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Алексис Макаллистер
Ливерпуль
|8
|1
|3
|
|
Родри
Манчестер Сити
|6
|1
|2
|
|
Кертис Джонс
Ливерпуль
|5
|1
|1
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