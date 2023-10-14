«Ливерпуль» хочет нанять экс-спортивного директора «Лейпцига» Эберля

«Ливерпуль» хочет пригласить немца Макса Эберля на пост спортивного директора, сообщает Bild.

По данным источника, «Бавария» также ведет переговоры с 50-летним менеджером.

В конце сентября 2023 года «Лейпциг» объявил об увольнении Эберля в связи с тем, что он «не проявил должной приверженности клубу».

С июня нынешнего года пост спортивного директора в «Ливерпуле» занимает Йорг Шмадтке. Срок его контракта с клубом не разглашается.