«Ливерпуль» хочет 14 миллионов евро за защитника Филлипса

«Ливерпуль» установил цену за защитника Натаниэля Филлипса.

Как сообщает журналист Экрем Конур в Twitter, клуб хочет за 25-летнего игрока 12 миллионов фунтов, чуть более 14 миллионов евро.

25-летний футболист находится в аренде в «Борнмуте» с января 2022 года. Ранее сообщалось, что клуб намерен предложить 7 миллионов евро за подписание защитника на постоянной основе.

В сезоне-2021/22 Филлипс сыграл за клуб из Борнмута 18 матчей и не отметился результативными действиями.