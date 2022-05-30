«МЮ» будет выделено 140 миллионов евро на покупку новых игроков

Стало известно, какая сумма будет выделена «Манчестер Юнайтед» для покупки новых игроков в летнее трансферное окно, пишет Daily Express. Клуб получит 140 миллионов евро.

По данным источника, новый главный тренер команды Эрик тен Хаг также продаст некоторых игроков, чтобы выручить больше средств на приобретение футболистов. Скорее всего, «МЮ» покинет нападающий Антони Марсьяль и защитники Аарон Уан-Биссака и Эрик Байи.

Купить «МЮ» планирует защитника «Интера» Алессандро Бастони, полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга и нескольких игроков «Аякса».