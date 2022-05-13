«Борнмут» намерен предложить «Ливерпулю» 7 миллионов евро за Филлипса

«Борнмут» намерен сделать предложение «Ливерпулю» по защитнику Натаниэлю Филлипсу.

25-летний футболист находится в аренде в «Борнмуте» с январе 2022 года и, как сообщает журналист Экрем Контур в Twitter, клуб намерен предложить 7 миллионов евро за подписание игрока на постоянной основе.

В сезоне-2021/22 Филлипс сыграл за клуб из Борнмута 18 матчей и не отметился результативными действиями.