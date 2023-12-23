«Ливерпуль» — «Арсенал»: Цимикас сбил Клоппа после единоборства с Сакой, игроку потребовалась замена

Защитник «Ливерпуля» Костас Цимикас из-за травмы покинул поле в первом тайме матча против «Арсенала».

На 33-й минуте 27-летний грек вступил в единоборство с Букайо Сакой, после которого Цимикас улетел за пределы поля и снес с ног главного тренера своей команды Юргена Клоппа.

В итоге защитник не сумел продолжить встречу. Его заменил Джо Гомес.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Арсенал».