Линекер: «Все еще думаю, что «Арсенал» вылетит»
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер поделился мнением о матче первого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Брентфордом» (0:2).
«Все еще думаю, что «Арсенал» вылетит», — написал Линекер в Twitter.
«Пчелы» по итогам сезона-2020/21 вышли в АПЛ после победы в плей-офф чемпионшипа. Команда из Брентфорда играет в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу впервые с сезона-1946/47.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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