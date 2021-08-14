Тренер «Брентфорда»: «Команда будет праздновать каждую победу, но мы хотим большего»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк подвел итоги матча первого тура АПЛ против «Арсенала» (2:0).

«Я немного потерял дар речи. Впервые в высшем дивизионе мы открываем сезон АПЛ, так что болельщики могли только мечтать, что мы первые в премьер-лиге. Это фантастическая история. Мы всего лишь автобусная остановка в Хаунслоу, нам здесь не место. Мы будем праздновать каждую победу, но мы хотим большего.

Я считаю, что игроки были великолепны, они бросались на землю, играли интенсивно, они были храбры и постоянно давили. Сегодня футболисты заслуживают похвалы, у нас была тяжелая предсезонная подготовка. Они заслуживают отдыха, но в понедельник мы с нетерпением ждем подготовки к «Кристал Пэлас», — приводит слова Франка BBC Sport.

«Пчелы» по итогам сезона-2020/21 вышли в АПЛ после победы в плей-офф чемпионшипа. Команда из Брентфорда играет в высшем дивизионе чемпионата Англии по футболу впервые с сезона-1946/47.