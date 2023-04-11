Дин Смит возглавил «Лестер»

Английский специалист Дин Смит стал главным тренером «Лестера», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 52-летним англичанином рассчитано до конца сезона. Также в тренерский штаб вошел экс-защитник «Челси» Джон Терри, который работал под руководством Смита в качестве тренера в «Астон Вилле».

Последним местом работы Смита был «Норвич», который он покинул в декабре прошлого года. До этого он возглавлял «Астон Виллу», «Брентфорд» и «Уоллсол».

2 апреля «Лестер» объявил об увольнении Брендана Роджерса. После 30 туров команда с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.