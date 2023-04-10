Эриксен рассказал о звонке тен Хага перед переходом в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, как телефонный разговор с главным тренером команды Эриком тен Хагом помог ему принять решение о переходе.

«В конце концов я пробыл в «Брентфорде» до лета, а контракт истекал. Так что я мог свободно общаться с другими клубами. Я мог остаться и в «Брентфорде», но хотел посмотреть на другие предложения. А потом , конечно, вошел «Юнайтед». Я разговаривал с тен Хагом по телефону, а потом всерьез начал думать о переходе в «МЮ». К счастью, нам удалось все быстро оформить, и мне. Так что, в конце концов, приезд сюда был определенно особенным», — приводит слова Эриксена UTD Podcast.

В сезоне-2022/23 Эриксен провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач. Контракт 31-летнего датчанина с «красными дьяволами» действует до 30 июня 2025 года.