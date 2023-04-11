Терри вошел в тренерский штаб «Лестера»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри вошел в тренерский штаб «Лестера», сообщается на официальном сайте клуба.

42-летний англичанин будет работать ассистентом Дина Смита, который возглавил команду 11 апреля. Терри уже работал под руководством Смита в качестве тренера в «Астон Вилле».

2 апреля «Лестер» объявил об увольнении Брендана Роджерса. После 30 туров команда с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.