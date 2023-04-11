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Сегодня, 00:56

Терри вошел в тренерский штаб «Лестера»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Челси» Джон Терри вошел в тренерский штаб «Лестера», сообщается на официальном сайте клуба.

42-летний англичанин будет работать ассистентом Дина Смита, который возглавил команду 11 апреля. Терри уже работал под руководством Смита в качестве тренера в «Астон Вилле».

2 апреля «Лестер» объявил об увольнении Брендана Роджерса. После 30 туров команда с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.

Джон Терри
ФК Лестер
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Неделя

Дин Смит возглавил «Лестер»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 30 23 4 3 72-29 73
2
 Ман. Сити 29 21 4 4 75-27 67
3
 Ньюкасл 29 15 11 3 48-21 56
4
 МЮ 29 17 5 7 44-37 56
5
 Тоттенхэм 30 16 5 9 55-42 53
6
 Астон Вилла 30 14 5 11 41-40 47
7
 Брайтон 28 13 7 8 52-36 46
8
 Ливерпуль 29 12 8 9 50-35 44
9
 Брентфорд 30 10 13 7 47-40 43
10
 Фулхэм 29 11 6 12 39-40 39
11
 Челси 30 10 9 11 29-31 39
12
 Кр. Пэлас 30 8 9 13 29-40 33
13
 Вулверхэмптон 30 8 7 15 24-42 31
14
 Вест Хэм 29 8 6 15 27-39 30
15
 Борнмут 30 8 6 16 28-57 30
16
 Лидс 30 7 8 15 39-54 29
17
 Эвертон 30 6 9 15 23-43 27
18
 Нот. Форест 30 6 9 15 24-54 27
19
 Лестер 30 7 4 19 40-52 25
20
 Саутгемптон 30 6 5 19 24-51 23
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38 тур
15.04 14:30
Астон Вилла – Ньюкасл
 - : -
15.04 17:00
Челси – Брайтон
 - : -
15.04 17:00
Эвертон – Фулхэм
 - : -
15.04 17:00
Саутгемптон – Кр. Пэлас
 - : -
15.04 17:00
Тоттенхэм – Борнмут
 - : -
15.04 17:00
Вулверхэмптон – Брентфорд
 - : -
15.04 19:30
Ман. Сити – Лестер
 - : -
16.04 16:00
Вест Хэм – Арсенал
 - : -
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Нот. Форест – МЮ
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17.04 22:00
Лидс – Ливерпуль
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 30
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 23
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 18
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 14
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Леандро Троссар

Леандро Троссар

Брайтон, Арсенал

 9
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 19 2 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 28 1 9
Абдулай Дукуре

Абдулай Дукуре

Эвертон

 19 1 5
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