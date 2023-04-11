Терри вошел в тренерский штаб «Лестера»
Бывший защитник «Челси» Джон Терри вошел в тренерский штаб «Лестера», сообщается на официальном сайте клуба.
42-летний англичанин будет работать ассистентом Дина Смита, который возглавил команду 11 апреля. Терри уже работал под руководством Смита в качестве тренера в «Астон Вилле».
2 апреля «Лестер» объявил об увольнении Брендана Роджерса. После 30 туров команда с 25 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|30
|23
|4
|3
|72-29
|73
|
2
|Ман. Сити
|29
|21
|4
|4
|75-27
|67
|
3
|Ньюкасл
|29
|15
|11
|3
|48-21
|56
|
4
|МЮ
|29
|17
|5
|7
|44-37
|56
|
5
|Тоттенхэм
|30
|16
|5
|9
|55-42
|53
|
6
|Астон Вилла
|30
|14
|5
|11
|41-40
|47
|
7
|Брайтон
|28
|13
|7
|8
|52-36
|46
|
8
|Ливерпуль
|29
|12
|8
|9
|50-35
|44
|
9
|Брентфорд
|30
|10
|13
|7
|47-40
|43
|
10
|Фулхэм
|29
|11
|6
|12
|39-40
|39
|
11
|Челси
|30
|10
|9
|11
|29-31
|39
|
12
|Кр. Пэлас
|30
|8
|9
|13
|29-40
|33
|
13
|Вулверхэмптон
|30
|8
|7
|15
|24-42
|31
|
14
|Вест Хэм
|29
|8
|6
|15
|27-39
|30
|
15
|Борнмут
|30
|8
|6
|16
|28-57
|30
|
16
|Лидс
|30
|7
|8
|15
|39-54
|29
|
17
|Эвертон
|30
|6
|9
|15
|23-43
|27
|
18
|Нот. Форест
|30
|6
|9
|15
|24-54
|27
|
19
|Лестер
|30
|7
|4
|19
|40-52
|25
|
20
|Саутгемптон
|30
|6
|5
|19
|24-51
|23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.04
|14:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|15.04
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|15.04
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|15.04
|17:00
|
Саутгемптон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.04
|17:00
|
Тоттенхэм – Борнмут
|- : -
|15.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Брентфорд
|- : -
|15.04
|19:30
|
Ман. Сити – Лестер
|- : -
|16.04
|16:00
|
Вест Хэм – Арсенал
|- : -
|16.04
|18:30
|
Нот. Форест – МЮ
|- : -
|17.04
|22:00
|
Лидс – Ливерпуль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|30
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|23
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|18
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|14
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|28
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5
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