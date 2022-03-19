«Лидс» впервые выиграл матч АПЛ, уступая после первого тайма со счетом 0:2

«Лидс» в матче 30-го тура чемпионата Англии на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

Как отмечает Opta, «павлины» впервые одержали победу в матче АПЛ, уступая после первого тайма со счетом 0:2. До этого команда проигрывала в 47 таких случаях.

После этого матча «Лидс» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.