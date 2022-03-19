«Лидс» одержал волевую победу над «Вулверхэмптоном», отыгравшись с 0:2 после первого тайма

«Лидс» в матче 30-го тура чемпионата Англии на выезде обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 3:2.

При этом гости после первого тайма уступали со счетом 0:2. На 91-й минуте Люк Эйлинг забил победный гол. На 53-й минуте «волки» остались вдесятером после удаления Рауля Хименеса.

После этого матча «Лидс» с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» с 46 очками — на восьмой строчке.