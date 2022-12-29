«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лидс». Холанн оформил дубль

«Манчестер Сити» выиграл у «Лидса» в матче 17-го тура чемпионата Англии — 3:1. Игра прошла на стадионе «Элланд Роуд».

В конце первого тайма полузащитник Родри вывел гостей вперед, пробив с отскока низом по центру ворот. Его гол был единственным в первой половине.

После перерыва форвард гостей Эрлин Холанн оформил дубль. На 71-й минуте защитник «Лидса» Паскаль Стрейк отыграл один мяч.