Гакпо хочет помочь «Ливерпулю» выиграть больше трофеев

Нападающий Коди Гакпо прокомментировал свой переход из ПСВ в «Ливерпуль». Стороны согласовали трансфер, и игрок подпишет контракт после успешного прохождения медицинского осмотра.

«Чувствую себя очень хорошо, очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и матчей за этот удивительный клуб. Здесь прекрасное место для меня, чтобы попытаться показать, на что я способен. Постараюсь помочь команде пережить больше прекрасных моментов, которые уже были в прошлые годы.

Думаю, что лично для меня здесь хорошее место, чтобы развиваться, и здесь много отличных игроков, у которых могу многому научиться. С нетерпением жду игры на «Энфилде». Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере. Очевидно, что моя цель — помочь команде выиграть как можно больше трофеев и продолжать развиваться и становиться лучше с каждым сезоном», — приводит пресс-служба клуба слова Гакпо.