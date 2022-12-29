Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 00:41

Гакпо хочет помочь «Ливерпулю» выиграть больше трофеев

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Коди Гакпо.
Фото ФК «Ливерпуль»

Нападающий Коди Гакпо прокомментировал свой переход из ПСВ в «Ливерпуль». Стороны согласовали трансфер, и игрок подпишет контракт после успешного прохождения медицинского осмотра.

«Чувствую себя очень хорошо, очень рад быть здесь. С нетерпением жду начала тренировок и матчей за этот удивительный клуб. Здесь прекрасное место для меня, чтобы попытаться показать, на что я способен. Постараюсь помочь команде пережить больше прекрасных моментов, которые уже были в прошлые годы.

Думаю, что лично для меня здесь хорошее место, чтобы развиваться, и здесь много отличных игроков, у которых могу многому научиться. С нетерпением жду игры на «Энфилде». Я слышал много замечательных историй о стадионе, об атмосфере. Очевидно, что моя цель — помочь команде выиграть как можно больше трофеев и продолжать развиваться и становиться лучше с каждым сезоном», — приводит пресс-служба клуба слова Гакпо.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
Коди Гакпо
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
В Роскачестве заявили о снятии с продажи игрушек «Хагги Вагги» в России
Турки одобрили ответ Путина Западу на потолок цен на нефть
Лавров назвал нечестной позицию Вашингтона по возобновлению инспекций ДСНВ
Контуженный пулеметчик выбрался из горящей БМП и спас товарищей в ходе боя с диверсантами
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» объявил о переходе Гакпо из ПСВ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лидс». Холанн оформил дубль
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 15 13 1 1 36-12 40
2
 Ман. Сити 15 11 2 2 43-15 35
3
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 15 9 2 4 23-20 29
6
 Ливерпуль 15 7 4 4 31-18 25
7
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
8
 Челси 15 7 3 5 19-17 24
9
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 16 5 3 8 17-25 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 16 4 4 8 18-34 16
15
 Лидс 15 4 3 8 23-29 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 16 4 2 10 13-20 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 16 3 4 9 11-33 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 1 : 3
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 3 : 1
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 2 : 0
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 3 : 0
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 1 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 20
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 15 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости