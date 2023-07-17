«Лестер» заинтересован в подписании вингера Диалло из «Манчестер Юнайтед»

«Лестер» заинтересован в приобретении вингера «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло, сообщает Daily Mail.

По данным источника, клуб рассматривает 21-летнего игрока из-за того, что может уйти Харви Барнс. «Ньюкасл» является главным претендентом на приобретение Барнса этим летом, в то время как «лисы» столкнутся с конкуренцией со стороны «Бернли» и «Шеффилдом» за Амада.

Диалло перешел в «МЮ» в 2021 году из «Аталанты». В сезоне-2022/23 он играл за «Сандерленд» на правах аренды. Вингер провел 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 4 результативных паса.