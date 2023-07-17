Кейн не намерен вести переговоры с «ПСЖ»

Форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна не интересует возможность выступать за «ПСЖ», сообщает The Telegraph.

По данным источника, 29-летний футболист даже не намерен вести с парижанами переговоры. Теперь парижане могут сосредоточиться на приобретении Душана Влаховича из «Ювентуса». На данный момент у капитана сборной Англии два варианта продолжения карьеры: остаться в «Тоттенхэме» или уйти в «Баварию».

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирался предложить за англичанина как минимум 100 миллионов евро в том случае, если его переход в мюнхенский клуб сорвется.

В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.