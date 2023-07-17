Кейн не намерен вести переговоры с «ПСЖ»
Форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна не интересует возможность выступать за «ПСЖ», сообщает The Telegraph.
По данным источника, 29-летний футболист даже не намерен вести с парижанами переговоры. Теперь парижане могут сосредоточиться на приобретении Душана Влаховича из «Ювентуса». На данный момент у капитана сборной Англии два варианта продолжения карьеры: остаться в «Тоттенхэме» или уйти в «Баварию».
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» собирался предложить за англичанина как минимум 100 миллионов евро в том случае, если его переход в мюнхенский клуб сорвется.
В сезоне-2022/23 Кейн провел 49 матчей за лондонцев, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач. Контракт форварда с клубом истекает летом следующего года.
Источник: The Telegraph
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|0
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|0
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|0
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|0
|0-0
|0
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13
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Шеффилд Юн.
|0
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|0
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|12.08
|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
|
Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
|19:30
|
Ньюкасл – Астон Вилла
|- : -
|13.08
|16:00
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Брентфорд – Тоттенхэм
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|13.08
|18:30
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Челси – Ливерпуль
|- : -
|14.08
|22:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
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