Источник сообщил, что Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заключил новый контракт с клубом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны официально договорились о соглашении, рассчитанном до 2028 года. В скором времени клуб объявит о подписании.

25-летний Рэшфорд является воспитанником академии «МЮ». В его активе 123 гола в 359 матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.