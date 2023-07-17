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Сегодня, 21:08

Источник сообщил, что Рэшфорд подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд заключил новый контракт с клубом, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, стороны официально договорились о соглашении, рассчитанном до 2028 года. В скором времени клуб объявит о подписании.

25-летний Рэшфорд является воспитанником академии «МЮ». В его активе 123 гола в 359 матчах. «Манчестер Юнайтед» набрал 53 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
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