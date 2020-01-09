«Лестер» сыграл вничью с «Астон Виллой» в первом полуфинальном матче Кубка лиги

«Лестер» в первом матче полуфинала Кубка английской лиги дома сыграл вничью с «Астон Виллой» — 1:1. У хозяев забил Келечи Ихеаначо, у гостей — Фредерик Гильбер. Ответная встреча состоится 29 январея.

В другом полуфинале «Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

Кубок английской лиги

1/2 финала

«Лестер» — «Астон Вилла» — 1:1 (0:1)

Голы: Гильбер, 28 (0:1). Ихеаначо, 74 (1:1).

«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Прат (Чудхури, 46), Тилеманс (Олбрайтон, 79), Мэддисон, Варди, Перес (Ихеаначо, 69).

«Астон Вилла»: Нюланн, Тэйлор, Гильбер, Мингс, Хос, Конса, Грилиш, Накамба (Лансбери, 86), Дуглас Луис, Эль-Гази (Вассильев, 74), Трезеге (Хурихэйн, 67).

Предупреждения: Эль-Гази, 36. Варди, 39. Конса, 74.

Судья: Кавана (Англия).

8 января. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».